10eLotto: maxi vincita da 100mila euro a Cantù

Si festeggia in grande in quel di Cantù perché un fortunato giocatore del 10eLotto ha sacrato in anticipo un regalo di Natale da ben 100mila euro.

Le vincite

La Lombardia e la provincia di Como continuano a essere protagoniste delle estrazioni del Lotto e 10eLotto del weekend con vincite altissime e giocate particolari. Proprio la più particolare è quella di San Giuliano Milanese dove è stato giocato 4 volte lo stesso terno (3-14-64) sulla ruota di Milano che ha fruttato una vincita totale di 57mila euro euro (14.250 euro per ogni terno vincente), a fronte di una spesa complessiva di 24 euro.

Ma la vincita più alta è quella canturina: ben 100mila euro per effetto di un '8' nella Modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti. Sempre nella nostra provincia vinti anche 6mila e 500 euro ad Alzate Brianza.

Infine, a Milano sono stati vinti 9mila euro con un 4 nella Modalità Istantanea, 6mila vinti ad Arcene (BG) e 5.200 euro realizzati a Cardano al Campo, in provincia di Varese.