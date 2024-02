A9 Lainate Como Chiasso: chiusi per lavori i tratti Lago di Como-llacciamento A59 e Como Centro-Chiasso

Sulla A9 Lainate Como Chiasso, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22 di martedì 13 alle 5 di mercoledì 14 febbraio e dalle 22 di giovedì 15 alle 5 di venerdì 16 febbraio verranno chiusi alcuni tratti dell'autostrada.

Nel dettaglio

Sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l'allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, utilizzare il ramo Maslianico - Ponte Chiasso e proseguire su via Asiago, via Brogeda, via Bellinzona, via Borgo Vico, viale Massenzio Masia, via Regina Teodolinda, via Napoleona, via Pasquale Paoli, SP35 e rientrare sulla A9 a Fino Mornasco;

per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate, una volta transitati dal valico commerciale di Ponte Chiasso, percorrere via Bellinzona, via Borgo Vico, Viale Massenzio Masia, via Regina Teodolinda, via Napoleona, via Pasquale Paoli, SP35 e rientrare sulla A9 a Fino Mornasco;

Inoltre sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, seguire le indicazioni sulla SP17, percorrere viale per San Fermo della Battaglia e via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina, per un itinerario complessivo di circa 8 km;

per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria: via Cecilio, via Pasquale Paoli, via Napoleona e via Innocenzo XI, fino a raggiungere la dogana cittadina.

Per effetto di queste chiusure lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni - Chiasso e Lainate. In alternativa, si consiglia: