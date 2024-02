Tentato furto a Cantù di decine di bobine di rame sventato dalle guardie di Sicuritalia.

Fallisce il colpo in un’azienda specializzata nella produzione di fili di rame a Cantù. Domenica notte, intorno all’1.10 tre uomini, giunti in loco a bordo di una Ford Focus di colore scuro, si sono introdotti nello stabilimento, probabilmente passando attraverso proprietà adiacenti e hanno tentato di rubare decine di bobine di rame di 40 kg ciascuna, calandole da tetto.

L'intervento

I loro movimenti sono stati colti dalle Guardie Giurate Sicuritalia che, durante il giro ispettivo della zona, hanno sentito dei rumori metallici provenire dalla struttura e si sono prontamente recati all’interno per approfondire il controllo.

Colti in flagranza

Colti in flagranza, i ladri di sono dati alla fuga a bordo della stessa vettura in direzione del bosco limitrofo, facendo perdere le loro tracce e lasciando tutta la refurtiva sul terreno. Contestualmente, gli addetti alla sicurezza Sicuritalia hanno allertato le Forze dell’Ordine, immediatamente giunte sul posto, che hanno attivato le ricerche dei tre soggetti. I successivi controlli hanno attestato la presenza di decine di bobine di rame, per un peso complessivo quantificabile intorno alla tonnellata, presenti sia sul tetto sia sul terreno, pronte per essere asportate. Gli accertamenti hanno confermato il fallimento del colpo e il recupero di tutti i materiali.