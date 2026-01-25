Abbandono di rifiuti: individuato e sanzionato un uomo.

Aumentati i controlli della Polizia locale

Nei giorni scorsi, il sindaco di Albavilla Giuliana Castelnuovo, nell’invitare la cittadinanza a maggior rispetto per il paese, aveva fatto sapere dell’avvio delle indagini a cura della Polizia locale intercomunale per individuare gli incivili che avevano abbandonato rifiuti e sacchi nelle vie del centro storico. In particolare, il sindaco Castelnuovo ha reso noto dell’implementazione dei controlli, che nella giornata di ieri hanno permesso di individuare un uomo , sanzionato per 166,67 euro.

“A seguito degli abbandoni e’ stata implementata l’attività di controllo da parte dell’Amministrazione Comunale – ha fatto sapere Castelnuovo – Il controllo sull’abbandono dei rifiuti non è fine a sé stesso: consente infatti di effettuare verifiche più ampie, che riguardano la regolare occupazione degli immobili, il corretto utilizzo dei contenitori, la regolare dichiarazione ai fini TARI e altre situazioni che richiedono approfondimenti. Le telecamere sono uno degli strumenti utilizzati, ma l’attività della Polizia Locale si fonda su controlli articolati e verifiche amministrative, svolti quotidianamente sul territorio: la punta dell’iceberg di un lavoro più ampio, finalizzato alla tutela del decoro urbano e del rispetto delle regole. Vorremmo riuscire a porre fine alle situazioni di incuria e di abbandono dei rifiuti. Abbiamo intensificato i controlli sul territorio per contrastare un fenomeno che continua a danneggiare il decoro urbano e l’ambiente. Le sanzioni si inseriscono all’interno di un sistema di controlli più complesso, che ha già prodotto nel tempo altri accertamenti e contestazioni, frutto di attività istruttorie articolate e non di semplici controlli estemporanei. Le attività di controllo proseguiranno. Ringrazio la Polizia Locale per l’impegno quotidiano”.