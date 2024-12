Accoltella l'ex fidanzata: Zoffili (Lega) chiede l'espulsione immediata per l'uomo

Già lo scorso anno la donna era stata vittima di un'aggressione con l'acido

Per l'uomo già tre denunce e un arresto

"Espulsione immediata per il delinquente marocchino che ha accoltellato a Giussano, in un centro commerciale, la sua ex, vittima lo scorso anno di una gravissima aggressione con l'acido da parte dello stesso mostro, avvenuta a Erba. Già allora l'uomo era reduce da tre denunce e un arresto, proprio per i comportamenti reiterati con minacce e molestie nei confronti della ragazza sua connazionale e mia concittadina erbese - dichiara il deputato e consigliere comunale della Lega Eugenio Zoffili, vice coordinatore regionale del partito in Lombardia - Mi chiedo come un criminale recidivo, che avrebbe dovuto essere in galera, abbia potuto invece rimanere libero di poter commettere un atto di questo tipo. Auguro ancora una volta pronta guarigione alla giovane, mentre il responsabile dell'ignobile gesto deve scontare una durissima pena nel proprio Paese".

Solidarietà anche dal capogruppo regionale della Lega

“Sono vicino alla giovane ragazza di 24 anni vittima dell’accoltellamento in un centro commerciale a Giussano a opera del presunto ex fidanzato di origini straniere. A lei il mio augurio di pronta guarigione - commenta Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia - Da quanto sta emergendo risulta sconcertante che questo individuo, che già aveva attaccato questa ragazza gettandole addosso dell’acido, non fosse in carcere o per lo meno non avesse nessuna misura restrittiva per evitare che si avvicinasse alla donna, come il braccialetto elettronico. Confido che l’uomo, già rintracciato, venga rinchiuso e punito in modo esemplare senza sconti di pena, e che ci sia maggiore attenzione da parte degli organi giudiziari preposti ad affrontare reati di questo tipo e prevenire violenze come quella di Giussano".

Le parole del sottosegretario all'Istruzione e al Merito

"È particolarmente preoccupante che il giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari per una precedente aggressione nei confronti della stessa vittima, abbia violato le disposizioni giudiziarie che gli impedivano di avvicinarsi alla ragazza. Questo ennesimo episodio dimostra quanto sia necessario intensificare le misure restrittive per prevenire recidive e proteggere le donne da ex fidanzati o mariti violenti - le parole dell'onorevole Paola Frassinetti (FdI), sottosegretario all’Istruzione e al Merito - È altrettanto importante sensibilizzare le donne a evitare incontri o situazioni che, purtroppo, possono trasformarsi in scenari di pericolo e violenza".

L'uomo è stato arrestato, mentre la giovane è grave in ospedale

L'accoltellamento è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 9 dicembre, a Giussano, nel parcheggio di un centro commerciale. Vittima una 24enne erbese, colpita dall'ex fidanzato. Il 25enne di nazionalità marocchina è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Giussano e della Compagnia di Seregno, con il supporto della Compagnia di Stradella, con l’accusa di tentato omicidio. La ragazza si trova ricoverata in gravi condizioni. Già lo scorso anno l'uomo aveva tentato di sfregiarla con l'acido.