Accoltella la ex al centro commerciale. Un anno fa le gettò addosso l'acido

Versa in gravissime condizioni la giovane donna erbese accoltellata alla schiena dall'ex fidanzato

La ragazza è in gravissime condizioni

Sono molto gravi le condizioni della 24enne erbese aggredita intorno alle 13,30 di oggi, lunedì 9 dicembre, nei pressi del centro commerciale di via Prealpi, a Giussano. Sul posto sono giunte a sirene spiegate l'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense e l'automedica, ambedue attivate in codice rosso. A colpirla è stato l'ex fidanzato, Said Cherrah.

Indagini in corso

Intervenuti anche i Carabinieri che al momento stanno concentrando i controlli nel posteggio prospiciente la struttura commerciale, probabilmente alla ricerca dell'arma utilizzata dall'aggressore per accoltellare alla schiena la giovane vittima.

Un anno fa cercò di sfregiarla con l'acido

Said Cherrah nel novembre del 2023 aveva cercato di sfregiare la giovane con l'acido. L'aveva raggiunta sul posto di lavoro a Erba e le aveva gettato dell'acido cloridrico, procurandole ustioni e abrasioni al volto. L'uomo in quell'occasione aveva violato il divieto di avvicinamento all'erbese. Non era, però, che l'ultima di una serie di violenze - verbali e fisiche - che la 24enne aveva già dovuto subire. Proprio lo scorso settembre il caso era approdato al tribunale collegiale di Como e la ragazza era stata ascoltata insieme ad altri testimoni.