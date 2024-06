Addio Anna, ultima staffetta partigiana

Addio ad Anna Ferrario, ultima staffetta partigiana di Appiano Gentile. Anna la rossa (per il colore dei capelli e la fede politica) è morta questa mattina, mercoledì 26 giugno) lì dove viveva da tempo: a pochi metri dai luoghi della sua Resistenza, in via Monte Carmelo. Avrebbe compiuto i 104 ad agosto.

Era l'ultima staffetta partigiana di Appiano Gentile

Iscritta al Partito comunista dal 1945 sino allo scioglimento, ha iniziato il suo impegno politico per caso. "Mio fratello Luigi lavorava a Sesto San Giovanni ed è stato lui ad avvicinare me e mia sorella Tecla alla politica: prima non sapevamo nemmeno cosa fosse il comunismo - aveva raccontato al Giornale di Olgiate - Allora avevo 25 anni: arrivavano i volantini da Milano e li distribuivamo in paese. Gli altri miei fratelli (Carlo, Giuseppe, Pierino e Giosuè, ndr), invece, erano a militare". Anni trascorsi a fare propaganda in sella alla sua bicicletta e come staffetta partigiana per la 52esima Brigata Garibaldi "Luigi Clerici". Alternando l’impegno politico al lavoro in tessitura a Lurate Caccivio. E ancora, i partigiani, tra cui Lino Frangi, che si riunivano anche a casa loro, costantemente controllata dalle Brigate nere di Saletta, vicequestore e capo politico. Le milizie tedesche che cercavano le armi sul campanile della chiesa del Monte Carmelo. "Noi le tenevamo nascoste in cantina, in una buca, coperte dalle patate. C’erano 300 bombe ad alto potenziale esplosivo, una mitraglia e un cannone", aveva confessato durante la festa dei suoi 100 anni.