Al liceo Melotti una rosa bianca per il 25 novembre

Una rosa bianca sporcata di vernice rossa, un nome, un numero. Sono questi elementi che quest’anno hanno dato vita all’omaggio "fisico" che il Comitato Genitori del Liceo Melotti ha deciso di fare a tutti gli studenti, maschi e femmine sia della sede di Cantù che di Lomazzo, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Una settimana terribile

Un 25 novembre particolarmente sentito quest’anno, sporcato ancora una volta dal sangue di giovani donne uccise e ferite da ex mariti, fidanzati, compagni. Da giorni tutta Italia guarda al volto della 22enne veneta Giulia Cecchettin, uccisa per mano dell’ex fidanzato, che non sorriderà mai più, mentre proprio questa settimana a Erba il volto di un’altra giovanissima, appena 23enne, è stato sfregiato con l’acido da un ex che non accettava la fine di un rapporto.

L'iniziativa

"L’anno scorso per questa ricorrenza abbiamo regalato a tutte le ragazze dell’istituto un braccialetto in filo rosso - ha spiegato la presidente del Comitato Genitori Lucia Stranieri - ma quest’anno volevamo andare oltre e coinvolgere nel processo di sensibilizzazione anche i ragazzi".

Ma soprattutto i genitori del Comitato hanno voluto compiere un gesto concreto.

"I nostri ragazzi, soprattutto quelli del triennio, sono ormai grandi ma il nostro dovere di genitori non finisce perché loro sono cresciuti. Avremo per sempre il compito di essere da esempio per loro - ha aggiunto la presidente - Per questo motivo una quindicina di genitori si è messa al lavoro per dare vita a dei gadget realizzati a mano per ognuno dei nostri ragazzi".

