Aggressione con l'acido muriatico: Said Cherrah era già stato arrestato ad agosto per violenze contro la ex

Aggressione con l'acido muriatico: Said Cherrah, arrestato nel pomeriggio di ieri, martedì 21 novembre 2023, aveva già perpetrato violenze contro l'ex compagna ad agosto.

La ricostruzione dei fatti

Il 25enne, residente a Broni, nel Pavese, ha pedinato la ex compagna, una 23enne residente nell'Erbese, sul luogo di lavoro, e l'ha aggredita gettandole addosso dell'acido muriatico. La giovane, soccorsa, è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia: ha riportato ustioni sul viso e sul corpo.

La 23enne aveva già in passato sporto querela per atti persecutori; Cherrah aveva ancora in atto una misura del divieto di avvicinamento. Prima di essere ammanettato ha opposto resistenza minacciando di morte i Carabinieri. E' stato arrestato e si trova ora al carcere Bassone di Como.