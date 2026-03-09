Al Parco Pineta tornano gli aquiloni

Domenica 29 marzo, il cielo sopra il Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate tornerà a riempirsi di colori.

Aquiloni alti nel cielo

Aquiloni costruiti da bambini, genitori e nonni voleranno sopra il bosco durante un pomeriggio dedicato alla scoperta dell’aria, tra laboratori creativi, attività nella natura e un viaggio speciale in EcoPlanetario. Appuntamento a domenica 29 marzo.

Il programma

A partire dalle 14 il Centro aprirà le sue porte al pubblico. Ad accogliere i visitatori ci saranno le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del Parco e lo staff della cooperativa AstroNatura, pronti a guidare famiglie e curiosi in un pomeriggio di attività pensate per imparare divertendosi. Il programma è ancora in fase di definizione, ma due saranno le attività protagoniste di questo evento: il laboratorio per la costruzione dell’aquilone e uno speciale viaggio in EcoPlanetario a tema “Aria”. Con l’aiuto delle GEV del Parco, bambini e famiglie potranno costruire passo dopo passo il proprio aquilone utilizzando carta, bacchette e fantasia. Dopo la fase di assemblaggio, non mancherà il momento più atteso: la prova di volo nei prati attorno al Centro. Un’attività semplice ma affascinante, che unisce manualità, gioco e scoperta del vento.

Per questa occasione il planetario propone uno spettacolo inedito dedicato all’aria, elemento fondamentale per la vita sulla Terra. In questo viaggio immersivo scopriremo cosa rende speciale l’atmosfera del nostro pianeta, perché è indispensabile per la vita e cosa succede invece su altri mondi dove l’aria è molto diversa… o addirittura non esiste. Un’esperienza sorprendente che unisce scienza, curiosità e meraviglia, consigliata per ragazzi e adulti dai 9 anni in su.

L’evento è aperto a tutti, grandi e piccini, appassionati di natura e curiosi di ogni età. Per partecipare: www.centrodidatticoscientifico.it/eventi/scheda/409-domenica-tra-natura-e-spazio—il-ritorno.