Al via la demolizione del PalaTurra: oggi la visita al cantiere

Oggi, mercoledì 6 marzo 2024, si sono aperti i cancelli del cantiere di demolizione del PalaTurra, ovvero il primo passo verso la costruzione della nuova Cantù Arena. Gli operai della ditta Cobet S.r.l., socia di Cantù Arena S.p.A., hanno infatti dato il via ufficialmente ai lavori che, per il primo periodo, consisteranno sostanzialmente nell’approntamento del cantiere, nella pulizia dell’area e, successivamente, nella demolizione delle strutture secondo le indicazioni impartite dal team dei progettisti.

La società ha deciso di aprire le porte alla stampa per fare un primo sopralluogo e per inaugurare il cantiere.

"Sicuramente – commenta il presidente di Cantù Arena S.p.A., Antonio Munafò – si tratta di un giorno simbolicamente molto importante. Dopo quattro anni di lavoro siamo arrivati all’apertura del cantiere della nuova Arena, anche se per ora parliamo soprattutto di operazioni propedeutiche a quelli che saranno i veri interventi di costruzione dell’impianto. Credo sia un premio soprattutto per i soci di Cantù Next che, sin dal primo istante, hanno creduto in quello che sembrava un sogno e che, nei momenti di difficoltà, non hanno mai smesso di ritenerlo realizzabile. Il cammino è ancora lungo, ma il nostro obiettivo assume sempre maggiore concretezza. Nel frattempo, il nostro nutrito staff di tecnici sta continuando a redigere il progetto esecutivo per concludere anche questo passaggio nei tempi previsti".