Cantù Arena: firmata la convenzione per l'incarico di realizzazione

Un altro passo avanti verso la realizzazione della Nuova Arena di Cantù: oggi, mercoledì 21 febbraio 2024, (come era stato annunciato pochi giorni fa) è stata firmata la convenzione tra il Comune di Cantù e Cantù Arena Spa per l’incarico di progettazione e realizzazione della Nuova Arena. Contestualmente è stato concesso in affidamento il terreno su cui sorgerà l’opera, rendendo possibile dunque l’accesso all’area di cantiere.

I commenti

Non può che dirsi soddisfatto il direttivo della nuova società, la Cantù Arena Spa:

“Abbiamo compiuto – commenta il Presidente di Cantù Arena S.p.A., Antonio Munafò – il primo passo importante della seconda parte del nostro cammino, quella che porterà all’avvio dei lavori e poi alla concretizzazione del nostro sogno di realizzare una nuova Arena a Cantù. E’ una tappa fondamentale e per questo credo siano doverosi dei ringraziamenti. In primo luogo all’Amministrazione Comunale di Cantù e al Sindaco, Alice Galbiati, per la collaborazione proficua e costante. Secondariamente a tutti i nostri consulenti e che hanno lavorato fino all’ultimo secondo per preparare gli atti necessari a questa firma. Un ultimo pensiero non può che andare ai componenti di Cantù Arena S.p.A. e ai soci di Cantù Next S.p.A. che sono i nostri compagni di viaggio in questo percorso impegnativo, ma estremamente affascinante”.

Le parole del sindaco Galbiati

“La firma di oggi – commenta il Sindaco di Cantù, Alice Galbiati - è il punto di arrivo di un cammino procedurale iniziato 4 anni fa e allo stesso tempo l’avvio della fase operativa per la realizzazione dell’opera. Abbiamo attraversato una pandemia mondiale, l’esponenziale aumento dei prezzi delle materie prime e condizioni finanziarie non certo favorevoli. Nonostante questo, abbiamo sempre mantenuto la barra dritta, convinti del percorso. La serietà degli interlocutori ha giocato un ruolo fondamentale e per questo voglio ringraziare il Presidente di Cantù Arena S.p.A., Antonio Munafò, e con lui tutti i soci di Cantù Next. Ringraziamenti doverosi vanno agli Uffici ed ai Dirigenti del Comune, oltre che ai Consulenti dei quali ci siamo avvalsi”.

“È stato un percorso – aggiunge il sindaco di Cantù - che ha sostanzialmente accompagnato tutto il mandato di questa amministrazione e ora siamo pronti e carichi di entusiasmo per proseguire nel cammino che porterà finalmente la nostra Cantù ad avere la sua Arena”.