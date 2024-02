Cantù Arena: a breve la firma della convenzione con il Comune, poi via alla realizzazione

La Provincia di Como, in qualità di stazione appaltante, ha comunicato l’aggiudicazione definitiva a Cantù Arena S.p.A., con conseguente provvedimento di efficacia, della gara per la progettazione e realizzazione della nuova Arena di Cantù.

Parere positivo

Le verifiche dell’ingente documentazione presentata per la partecipazione alla gara hanno dato infatti esito positivo per tutti i soggetti coinvolti. Pertanto, si potrà procedere nei prossimi giorni alla firma della convenzione tra il Comune di Cantù e Cantù Arena S.p.A. per la realizzazione e gestione dell’opera.