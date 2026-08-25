Alberi caduti per il maltempo, chiusa via della Resistenza

Alberi caduti sulla carreggiata e su un traliccio elettrico a causa del maltempo di ieri, strada chiusa.

Alberi caduti

Una pattuglia della Polizia locale di Appiano Gentile e i Vigili del fuoco appianesi (due mezzi) sono intervenuti nel pomeriggio odierno, martedì 25 agosto, in via della Resistenza. Un’ora di lavoro per sgomberare l’asse viario che taglia il Parco Pineta e unisce Appiano a Tradate. Nessun ferito ma si è comunque trattato di un intervento molto delicato dato che una delle piante si è appoggiata a un traliccio della corrente elettrica.