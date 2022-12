Si avete letto bene, noi di Prima Como, del Giornale di Cantù, di Erba e di Olgiate per rendere un po' più interattivo questo 8 dicembre, ma anche i prossimi giorni, invitiamo tutti voi a condividere sui social, in particolare nelle stories di Instagram, il vostro albero di Natale taggando la nostra pagina @primacomo. Noi ricondivideremo gli alberi più belli.

Una mostra degli alberi di Natale più belli, ma sui social: l'iniziativa di Prima Como

Dopo avervi indicato la nostra selezione itinerante in tutta la provincia di Como dei presepi più belli sul territorio, abbiamo pensato di creare un'altra mostra, ma questa volta sui social. SI tratta di una raccolta e una selezione degli alberi di Natale più belli, ma non di quelli che vediamo nelle piazze e nei grandi centri, alti diversi metri, addobbati con migliaia di luci e capaci di offrire anche coreografie luminose, ma stiamo parlando di vostri alberi.

Da oggi, 8 dicembre, festa dell'Immacolata concezione, si comincia a respirare realmente quell'atmosfera natalizia che tutti amano, grandi e piccini. Non a caso oggi è il giorno in cui in ogni casa ci si dà un gran da fare per preparare tutti gli addobbi: dalle luci su balconi, terrazzi e alberi in giardino, passando per gli accessori sparsi in tutta casa, ma sono, soprattutto, presepi e alberi di Natale a farla da padrone.

E mentre c'è chi l'albero non lo fa proprio e chi preferisce non impegnarsi troppo, c'è anche chi ama particolarmente dare ampio spazio in casa propria a tali decorazioni. Noi non vediamo l'ora di vedere i vostri alberi ricercati, confusionari, addobbatissimi, semplici, luminosissimi e chi più ne ha più ne metta. L'importante è che ci mandiate una foto. Come? Pubblicate nelle vostre storie la foto del vostro albero e taggate @primacomo, noi la ricondivideremo!

Nel frattempo ecco qualche albero dalle nostre redazioni e dalle nostre case...