Alfredo Marson, storico presidente di Briantea84 scomparso tre mesi fa, è stato omaggiato con la Guirlande D’Honneur 2022 alla sua memoria.

Alfredo Marson omaggiato con la Guirlande d'Honneur

La più alta onorificenza della FICTS - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs -, considerata l’Oscar della TV e del Cinema sportivo, è riservata a quei personaggi dello Sport, del Cinema e della Tv che si sono distinti in una significativa azione di promozione dei valori culturali ed etici. L’ ambitissimo riconoscimento comprende, inoltre, l’inserimento nella “FICTS Hall of Hame”: oggi sono presenti, tra i tanti, personaggi illustri come Pelè, Ennio Morricone e Alberto Sordi. Nel corso della manifestazione, tenutasi sabato 12 novembre, il prof. Franco Ascani, Presidente FICTS, ha consegnato alla figlia Giorgia la “Targa in memoria di Alfredo Marson”.

"Sono onorata ed orgogliosa per questo omaggio a mio padre - ha commentato Giorgia Marson -, un riconoscimento importante per tutto quello che ha dato al mondo dello sport italiano. Ha sempre creduto nelle sue idee, portando con immensa passione ed entusiasmo il movimento paralimpico ad un livello che anni fa sarebbe stato impensabile. Adesso ci prenderemo noi cura della sua Briantea. Grazie a tutti".

Durante l’evento sono intervenuti Pierangelo Santelli, Presidente Comitato Paralimpico Regionale Lombardia con i Campioni bocce doppio sitting Paolo Cornaggia e Fiorenzo Riva insigniti del “Diamond d’Honneur” della FICTS.

Già nel 2008 la Briantea riceveva un'altra Guirlande d'Honneur

Già nel 2008 Briantea84 aveva partecipato alla 26esima edizione della manifestazione con il film come vincitrice della Guirlande d’Honneur per il film “Come ogni giorno”, regia di Pietro Porro, per la categoria Reportage. La giuria aveva assegnato il riconoscimento ex aequo anche all’opera cinese “Dream weavers, Beijing 2008”. Il film prodotto da Briantea84 aveva ricevuto, inoltre, il Premio Opera prima “Fondazione Chiesa, Panathlon International”.

L'evento

Si è svolta sabato 12 novembre al Cinema Teatro Maria Consolatrice di Milano, la sesta edizione del Paralympic International Movies & Tv Festival, con il dibattito “Lo Sport è di tutti: integriamoci” condotto da Claudio Arrigoni, opinionista Corriere della Sera. L’evento è stato organizzato dalla FICTS (riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico) che promuove i valori dello sport e dell’olimpismo attraverso le immagini nelle 130 Nazioni affiliate.