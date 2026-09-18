Alla Vallardi va in scena l’inclusione insieme agli Incredabili

Inclusione e vicinanza insieme agli Incredabili di Appiano Gentile.

Spettacolo teatrale con gli Incredbili

Ancora una volta, con il loro spettacolo “La formula dell’amore”, i ragazzi con disabilità dell’associazione appianese hanno indossato i panni degli attori. E, nel pomeriggio di domenica 13 settembre, lo hanno fatto per un pubblico speciale: gli ospiti della casa di riposo Vallardi. “E’ il terzo anno consecutivo che collaboriamo con la Rsa – esordisce il presidente Alessio Caiafa – Lo spettacolo è stato pensato dai ragazzi, insieme ai volontari nel settembre dello scorso anno e portato in scena nel gennaio successivo, in oratorio. Senza dimenticare la replica di marzo”.

Progetto che prosegue da tre anni

In Vallardi era stato calendarizzato per luglio. “A causa delle alte temperature lo abbiamo spostato a dopo la pausa estiva – prosegue Caiafa – Una settantina di anziani presenti, molti famigliari degli Incredabili e volontari. E’ stato davvero bello poterli vedere recitare all’aperto, sotto il portico”. Al termine, infine, una merenda insieme: il modo migliore per rinsaldare un legame costruito anno dopo anno. “A breve ci metteremo al lavoro sul nuovo spettacolo teatrale. Nel mese di ottobre, invece, una cena a sostegno dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti”.