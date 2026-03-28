Denny, amico a quattro zampe per gli anziani della casa di riposo

Un cane per amico. Un cane ad allietare le giornate, a scaldare cuori e strappare sorrisi.

Non ci sono solo operatori qualificati, volontari, parenti e ospiti in Fondazione Bellaria. Nella struttura di via Monte Carmelo, ad Appiano Gentile, anche un meticcio di 11 anni eletto, a ragione, mascotte della casa di riposo. Molto più di un semplice cane… esempio di attenzione verso l’altro. Del desiderio di creare un luogo accogliente dove trascorrere giorni sereni. Denny, pelo bianco e sguardo attento, è ormai una presenza irrinunciabile per gli anziani.

Amico a quattro zampe

“Era stato abbandonato dai loro proprietari e aveva subito anche violenze – racconta Giada Guareschi, dipendente di Fondazione Bellaria, scelta da Denny come suo punto di riferimento – E’ con noi da settembre 2021 e siamo andati a prenderlo in canile”. Di carattere schivo, ha imparato, col passare dei giorni, col trascorrere delle settimane e dei mesi, a fidarsi ancora dell’uomo. E così hanno fatto anche gli anziani di Bellaria con lui. Un percorso di conoscenza reciproca. “Vive all’interno del Nucleo Alzheimer – prosegue Guareschi – Le ragioni sono diverse: da una parte di tratta di uno spazio chiuso ed è quindi più adatto a lui e, dall’altro, ha anche una funzione terapeutica per i malati”. Questo non vuol dire, però, che Denny, non si goda qualche passeggiata scodinzolante anche nel resto della Rsa appianese. Per la gioia di tutti, s’intende.

Mascotte della Rsa

“Quando è arrivato non sapeva utilizzare l’olfatto e, da allora, ha compiuto passi da gigante. Sarebbe stato più facile, forse, portare avanti questo progetto con un cucciolo ma, in questo modo, abbiamo dato una nuova prospettiva anche a Denny”.

E poi, il suo carattere un po’ timido ben si presta all’ambiente circostante, la sua casa a tutti gli effetti. “E’ molto bello vederlo interagire con gli ospiti: c’è chi lo accarezza, chi gli dà una crocchetta, chi sorride quando lo vedono passare. Non essendo un cane irruento, si avvicina agli anziani con estrema delicatezza e attenzione e questo è molto apprezzato”. Insomma, ormai è una presenza fissa che ha influito in maniera sostanziale sul miglioramento della qualità della vita. “Gli vogliamo tutti molto bene”, conclude Guareschi. Denny, cane dal cuore grande. Amico degli anziani.