Appello del Comune di Binago: quattro cani da adottare

Quattro cani da adottare: appello del Comune di Binago per i migliori amici dell’uomo, che da ormai qualche anno sono ospiti di una struttura del paese a spese dell’Ente.

I cani accalappiati sul territorio comunale, come prevede la normativa, diventano a tutti gli effetti di proprietà del Municipio, che deve sostenerne i costi di vitto e alloggio fino alla loro eventuale adozione.

"Ci piacerebbe che a questi sfortunati animali venisse garantito un futuro di affetto e serenità - spiega l’assessore Oriana Pozzi, che si è fatta promotrice dell’iniziativa di sensibilizzazione per l’adozione dei cani - Ormai da qualche anno sono ospiti di un allevamento in paese e ci piacerebbe che qualcuno si occupasse di loro. Invito chiunque voglia ricevere informazioni a contattarmi sui social o direttamente in Comune. Tentiamo ancora di dare una possibilità di riscatto a queste povere bestiole".