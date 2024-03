Addio Enrico, custode della musica, delle tradizioni. Custode del tempo che fu.

Appiano dice addio a Enrico Luraschi, custode della musica

Enrico Luraschi, venuto a mancare a 82 anni a causa di una malattia contro cui combatteva dalla scorsa estate, era uno degli ultimi di un’epoca che non tornerà più. E’ morto giovedì 7 marzo 2024 nella sua casa di via Castiglioni ad Appiano Gentile, dove ha abitato per tutta la vita.

Clarinettista, impiegato in Comune: il maestro Luraschi è stata una colonna portante di Appiano Gentile plasmandone, a suo modo e con le sua passioni, la storia. Conosciutissimo in città, ha lavorato all’ufficio Anagrafe dal 1963 alla fine degli anni 90. Ma più del suo impiego, Enrico era apprezzato per quel suo grande amore per la musica e il clarinetto.

Un amore che ha trasmesso a generazioni di appianesi e non solo. E’ stato parte integrante del Corpo Musicale Appianese dal 1950 al 1987. Poi, dal 1986 al 1996 ha diretto la banda di Cadorago e, dal 1988 al 2003, quella di Olgiate Comasco.

