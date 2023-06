Contrordine, la piattaforma ecologica di Appiano Gentile continuerà a funzionare durante gran parte dei lavori di riqualificazione.

Appiano Gentile, la piattaforma resta agibile: "Non ci sarà bisogno di spostarsi a Oltrona"

Solo la scorsa settimana il vicesindaco Luigi Caldi aveva annunciato che gli appianesi avrebbero dovuto utilizzare il centro raccolta rifiuti di Oltrona di San Mamette in modo da permettere lo svolgimento, in sicurezza, delle operazioni di sistemazione, che inizieranno il 10 luglio.

Ora, però, il cambio di programma così da agevolare i residenti, ancor di più in un periodo dell’anno in cui l’ecocentro viene preso d’assalto da chi deve conferire, in modo particolare, gli scarti delle potature e dello sfalcio del verde. Insomma, Caldi ha cercato in tutti i modi di tenere la barra dritta e l’obiettivo è stato raggiunto. Niente più trasferimento a Oltrona di San Mamette con conseguente risparmio di tempo e carburante.

"Innanzitutto ringrazio il sindaco oltronese, Aurelio Meletto per la disponibilità - spiega Caldi - Dopo alcune riunioni, però, siamo riusciti ad arginare i disagi..."

