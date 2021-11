da tutta italia

Una mattinata speciale e storica per Appiano Gentile e il suo distaccamento.

Pompieri da tutta Italia per partecipare ai lavori del Consiglio nazionale dell’Associazione Vigili del fuoco volontari.

Appiano Gentile: oggi il Consiglio dell'Associazione Nazionale Vigili del fuoco

Oggi, domenica 21 novembre, una mattinata speciale e storica non soltanto per Appiano Gentile ma anche per il suo distaccamento, arrivato a toccare i 121 anni di vita.

Alle 9, al cineteatro San Francesco ha preso infatti avvio la seduta pubblica, la prima in presenza dallo scoppio della pandemia. Presenti i consiglieri nazionali provenienti dalla Sicilia, dal Lazio, dal Piemonte e da altre regioni italiane, politici di spicco, le delegazioni dei vari distaccamenti comaschi (Appiano Gentile, Lomazzo, Cantù, Erba, Centro Valle Intelvi e Dongo), il Comando provinciale di Como e, ovviamente, i tanti volontari che, quotidianamente, sono in prima fila per aiutare.

"Vogliamo che questa sia una ripartenza per il nostro distaccamento, con uno slancio al futuro - ha spiegato il responsabile del distaccamento di Appiano Gentile, Mario Corti - Sono contento che qui è rappresentata tutta l'Italia, questo mi fa onore. Sono molto felice della presenza di Sicilia, Molise, Marche, Lazio Piemonte, Lombardia".

Prima dell’inizio dei lavori, sono stati premiati con una targa il primo cittadino di Appiano Gentile Giovanni Pagani e il comandante provinciale di Como Claudio Giacalone.