Un cimelio dal valore inestimabile. E’ quello che mercoledì 5 maggio Nadia Carbone, 25 anni, residente a Cantù, ha raccolto fuori dal centro sportivo “Suning centre” di Appiano Gentile: un pallone della serie A griffato Nike, lanciato da Romelu Lukaku, il gigante buono, bomber dell’Inter.

Appiano Gentile si tinge di nerazzurro e Nadia riceve il pallone da Lukaku

“Abitando non molto lontano, sono venuta ad Appiano perché voglio festeggiare lo scudetto vinto dalla mia squadra – esordisce Nadia Carbone – Mi è capitata anche la fortuna di raccogliere il pallone della serie A lanciato da Lukaku verso i tifosi”. Nonostante le offerte in denaro, fatte da altri tifosi Nadia non ha ceduto e si è portata a casa il pallone dell’attaccante belga.

