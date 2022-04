in edicola

La strada è di competenza provinciale e bisogna attendere l'intervento di Villa Saporiti.

Appiano, l'81enne Giuliana combatte per riavere le strisce pedonali sulla provinciale.

"Rischio la vita ogni volta che devo raggiungere il centro di Appiano Gentile". La battaglia di Giuliana Gasparini, 81 anni, residente in via Colombo, dura ormai da due anni a questa parte. L’attraversamento in concomitanza con la rotatoria di via Salvo D’Acquisto è sostanzialmente "scomparso": l’usura, il trascorrere del tempo e, non ultimo, il continuo passaggio dei veicoli ha cancellato la segnaletica orizzontale.

La strada però è provinciale e il Comune non può intervenire per sistemare la segnaletica orizzontale. La questione è stata presentata anche a Villa Saporiti. Presto dovrebbero essere realizzati ma il tempo scorre aspettando la burocrazia.

