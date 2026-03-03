AppianoNatura e L’isola che c’è, un incontro tra sostenibilità, benessere e voglia di stare insieme

Mercato di espositori attenti alla sostenibilità, tra artigianato, cibo, benessere e cosmesi, food truck, laboratori gratuiti e momenti musicali con AppianoNatura.

AppianoNatura, ricco programma

Il Comune di Appiano Gentile, in collaborazione con la cooperativa sociale Ecofficine, organizza per domenica 8 marzo in Piazza della Libertà un’edizione speciale di AppianoNatura. Il mercato mensile del Comune si intreccia con i temi e le realtà de L’isola che c’è, la Fiera delle economie solidali, manifestazione di riferimento per l’economia solidale e la sostenibilità ambientale e sociale nella provincia di Como, e anche oltre. Per l’intera giornata il centro cittadino ospiterà un mercato di espositori attenti alla sostenibilità, con prodotti e servizi legati all’artigianato, al cibo, al benessere e alla cosmesi, insieme a food truck, laboratori gratuiti e momenti musicali aperti a tutti. L’obiettivo è creare uno spazio di conoscenza, scambio e relazione tra la cittadinanza e le realtà impegnate nella promozione di stili di vita e modelli di consumo e produzione sostenibili.

Si comincerà alle 9

Il programma prenderà avvio alle 9.30 con “Un Ritratto per Te”, nella Sala Wildt del Municipio, iniziativa a cura del Comune e dedicata alla Giornata Internazionale della Donna. In collaborazione con il Gruppo Fotografico Autoscatto sarà allestito un set fotografico per offrire a ogni donna che lo desideri un ritratto. Un gesto simbolico per celebrare l’unicità, la forza e la bellezza di ciascuna partecipante, cui sarà donata una piccola stampa come ricordo della giornata. Sempre alle 9.30, con ritrovo davanti alla Chiesa di Santo Stefano, si terrà un’esperienza di armonizzazione di gruppo nel bosco, con una camminata verso il Parco Pineta e una pratica sonora guidata da Paola Mognoni e Marco Turetta, operatori del suono secondo il metodo Albert Rabenstein. L’iniziativa è a cura di Ecofficine, richiesta l’iscrizione all’indirizzo eventi@ecofficine.org. Alle 11.15 è prevista una lezione aperta di ballo a cura di Swingin’ Folks.

Laboratori e musica

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, la Sala Wildt del Municipio ospiterà “Donne con l’Uncinetto”, laboratorio promosso dal Comune insieme all’associazione InRegalo, pensato come momento di relax, creatività e condivisione in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Alle persone partecipanti sarà fornito un kit uncinetto in omaggio. Alle 16 il musicista e musicoterapista Mauro Settegrani proporrà “La chitarra canta”, un percorso musicale che attraversa brani dei Dire Straits, Pink Floyd, Django Reinhardt, Chick Corea, Al Di Meola, Jimi Hendrix, Pino Daniele, Santana ed Eagles in versione strumentale. Dalle 17.15 la giornata si concluderà con un Social Dance Party a cura di Swingin’ Folks. Sarà un momento di festa e ballo libero per il piacere di lasciarsi guidare dal ritmo e dalla voglia di stare insieme.

“Un punto di svolta”

Davide Belluschi, assessore allo Sport, Politiche giovanili, Turismo e Comunicazione del Comune di Appiano Gentile: “Per noi questo progetto rappresenta un importante punto di svolta e, allo stesso tempo, una grande scommessa. Il mercato AppianoNatura, nato nel 1991 e tutt’oggi uno dei mercati più longevi d’Italia, sentiva la necessità di una nuova linfa vitale e, soprattutto, di essere attualizzato alle esigenze del presente. Da questa consapevolezza nasce la volontà di rinnovarlo, mantenendone intatta l’identità nella natura bio ma ampliandone la visione. Grazie alla preziosa collaborazione con Ecofficine, abbiamo deciso di ampliare e diversificare le proposte, con un’attenzione particolare a famiglie, giovani e bambini. Il nuovo format prevede nuove bancarelle, momenti musicali, ballo, proposte food e tante altre sorprese che il pubblico potrà scoprire vivendo l’evento. Il tutto si svolgerà nella splendida Piazza Libertà, uno spazio che molti ci invidiano per la sua bellezza, la sua centralità e la naturale convivialità che sa offrire.

Il nostro obiettivo rimane invariato: in un mondo sempre più dominato dalla tecnologia, vogliamo creare occasioni in cui le persone possano uscire, incontrarsi, scoprire e vivere i piaceri autentici della vita, riscoprendo il valore della socialità e della condivisione. Ci auguriamo che questa iniziativa rappresenti solo la prima tappa di una lunga e proficua collaborazione con Ecofficine, capace di dare continuità e futuro a un progetto che guarda avanti, senza dimenticare le proprie radici”.

Collaborazione vincente

“Questa collaborazione nasce nel segno di valori condivisi come l’attenzione all’ambiente e alle comunità, la sostenibilità, l’economia solidale, il benessere delle persone e la cura delle relazioni: valori che tradizionalmente caratterizzano L’isola che c’è e la nostra cooperativa”, dichiara Micol Dell’Oro, presidente di Ecofficine, tra le realtà organizzatrici della Fiera delle economie solidali, insieme a Csv Insubria, Luminanda a Associazione L’isola che c’è. “AppianoNatura incontra L’isola che c’è rappresenta un momento del percorso che ci accompagnerà verso la prossima edizione della Fiera, fissata per il 19 e 20 settembre nel parco comunale di Villa Guardia. Un’occasione per rafforzare la rete territoriale e creare occasioni concrete di incontro e confronto con le persone, sotto il segno della sostenibilità”.

Tutte le iniziative previste dal programma dell’8 marzo sono ad accesso libero e gratuito. Per maggiori informazioni: eventi@ecofficine.org. Ulteriori informazioni sulla Fiera delle economie solidali sono disponibili sul sito www.fieralisolachece.org.