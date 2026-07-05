Apre la sede del gruppo #inregalo, hub dove il rifiuto diventa risorsa

Apre, ad Appiano Gentile, la sede di #inregalo, un hub di economia circolare dove il rifiuto diventa risorsa.

Una sede per #inregalo

Da ieri i locali sono operativi con continuità. Un traguardo che corona un percorso iniziato quasi un decennio fa. Tutto nacque, infatti, nel 2015 con il primo mercatino di #inregalo, basato su una consapevolezza: le nostre abitazioni sono colme di oggetti e vestiti che presto smettiamo di usare, ma che per altri possono rappresentare una risorsa fondamentale. La voglia di condivisione non si arrestò nemmeno durante la pandemia, trasformandosi, a gennaio 2021, in “In Regalo Online”, gruppo social che riunisce, a oggi, 8.826 membri: media di 300 post regalo e 5.000 interazioni al mese.

La nascita dell’associazione

Il 29 dicembre 2022, il gruppo divenne ufficialmente un’associazione di volontariato e oggi apre le porte del suo primo spazio fisico permanente. Non un semplice magazzino, ma un luogo di incontro dove i cittadini possono depositare oggetti ancora in buono stato e prelevare ciò che serve loro per la vita quotidiana. L’obiettivo è creare nuove sinergie che stimolino il senso di appartenenza alla comunità e la responsabilità verso il bene comune. Il modello adottato favorisce il riuso immediato: chi porta un oggetto, che si tratti elettrodomestici funzionanti, vestiti, libri o materiali utili al recupero creativo, contribuisce direttamente a ridurre l’impatto ambientale del territorio. Per garantire la continuità del servizio, l’accesso al prelievo è regolato da un sistema di “fidelity card” che prevede un contributo minimo e simbolico. Questa piccola quota non è il prezzo dell’oggetto, ma un aiuto concreto per coprire i costi di gestione della sede (utenze e manutenzione), permettendo all’associazione di rimanere autonoma e di offrire questo servizio alla comunità in modo duraturo.

“Grazie a tutti”

“L’apertura segna un cambiamento culturale importante per il nostro territorio – spiegano dall’associazione – Spesso ciò che per uno è ingombro, per un altro è una risorsa indispensabile. La nostra nuova sede facilita questo scambio, riducendo gli sprechi e creando una rete di fiducia”. I locali, ristrutturati anche grazie dalle donazioni di mobilio da parte di Alberto Cappelletti, sono aperti ogni primo sabato del mese dalle 14.30 alle 16.30 e si trovano in via Donizetti 4. Necessario un appuntamento per accedere e per portare gli oggetti (inregalo22@gmail.com). “Ci teniamo a ringraziare l’Amministrazione comunale per averci offerto questo spazio, le persone che hanno donato i mobili e coloro che li hanno trasportati e montati, chi ha pulito e dipinto il locale e tutte le volontarie che si sono spese nei mesi scorsi per sistemare lo spazio in maniera impeccabile”. A settembre sarà organizzata una piccola festa per l’apertura ufficiale.