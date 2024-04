Area fitness inclusiva pronta per l’estate ad Appiano Gentile. Dopo mesi di attesa sono iniziati i lavori per la creazione di un’area dedicata all’attività fisica, aperta a tutti ma pensata, specificatamente, per persone diversamente abili.

Area fitness, iniziati i lavori

Il progetto, seguito dal consigliere Alessio Caiafa, ha un valore complessivo di 120.000 euro ed è stato reso possibile anche grazie a un contributo di 30.000 euro proveniente da Regione Lombardia. "Questo parco dedicato al fitness sta sorgendo in località Somigliana, vicino al centro sportivo dove si allenano i ragazzi della Fulgor - spiega Caiafa - Sostanzialmente, sarà diviso in tre blocchi ben definiti. Il primo è quello dove troveranno spazio tre stalli di sosta per persone disabili, il secondo sarà dedicato agli attrezzi inclusivi, mentre nel terzo verranno posizionate attrezzature per normodotati". Allo stato attuale, però, solamente la parte dei diversamente abili, compresa dei parcheggi, è stata finanziata. Per quanto riguarda l’ultimo lotto bisognerà attendere una futura delibera della Giunta comunale. "Da tre settimane la zona è stata delimitata così da permettere l’intervento. Proprio in questi giorni gli operatori sono al lavoro per preparare il fondo. Successivamente verranno messi i sei attrezzi, pensati e realizzati per consentire il maggior numero di esercizi possibili: si tratta di prodotti “Kompan”, società danese che crea prodotti di qualità e durevoli nel tempo. Crediamo che la zona possa essere fruita a partire dall’estate"07. Nelle intenzioni del consigliere c’è poi il desiderio di coinvolgere un buon numero di realtà del territorio. «Sono in contatto con alcune associazioni, tra cui “Gli Incredabili”. Studieremo qualcosa insieme per far conoscere il tutto».