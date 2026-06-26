Asfaltatura della Lomazzo-Bizzarone, cambia la viabilità

Entrano nel vivo gli interventi di manutenzione straordinaria sulla SPp 23 Lomazzo-Bizzarone, nei territori di Appiano Gentile e Guanzate.

Lavori lungo la Lomazzo-Bizzarone

Dopo le attività preliminari avviate nelle scorse settimane, prendono ora il via i lavori di rigenerazione degli strati bitumati e la formazione di una cunetta drenante lungo via Roma e viale Italia, nel tratto compreso tra le rotatorie d’intersezione delle Sp 25 e SP26 con le Sp 23 e Sp 24 (Dream Hotel).

Dalle 8.30 di lunedì 29 giugno alle 8.00 di martedì 14 luglio sarà sospeso il transito veicolare nella corsia di marcia in direzione Appiano Gentile-Guanzate. Nelle aree interessate dal cantiere sarà inoltre istituito il divieto di sosta e di fermata.

Viabilità alternative

La viabilità alternativa sarà garantita dalla Sp 24 di Appiano (tratto Appiano Gentile-Veniano) e dalla Sp 26 Vertemate-Veniano (tratto Veniano-Guanzate).

L’intervento fa parte di un piano complessivo di circa 1,8 milioni di euro destinato alla manutenzione straordinaria delle principali arterie provinciali, con l’obiettivo di migliorare sensibilmente sicurezza, comfort di guida e durabilità della pavimentazione stradale.