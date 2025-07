"Auser", anno di successi: più di 300 servizi erogati e 3.695 chilometri percorsi

L'associazione

Visti i risultati raggiunti l’Amministrazione di Appiano Gentile ha rinnovato la convenzione.

Sessantasette servizi continuativi, 1.167 chilometri percorsi e 129 ore di impegno per l'"Auser" ad Appiano Gentile. Ancora, 237 accompagnamenti in strutture ospedaliere o per visite a parenti degenti. E l’auto a macinare 2.528 chilometri, per un totale 97 ore di servizio.

"Auser", un anno di successi

Questi sono solo alcuni dei numeri di un anno ricco di successi e soddisfazioni per il Punto di accoglienza del cittadino. Nato come sperimentale, grazie anche alla stipula di una convenzione stretta con l’Amministrazione guidata da Fabrizio Rusconi, si è presto trasformato in una realtà consolidata, anche grazie all’impegno dei volontari, coordinati dalla vicepresidente e referente appianese Maristella Farinelli e dal presidente Vladimiro Pina.

"Abbiamo 14 persone che ruotano su Appiano Gentile - precisa Gabriele Pravettoni Farinelli, volontario e membro del direttivo - Partendo dal fatto che non possiamo fare un raffronto col passato, essendo presenti sul territorio da un anno, non possiamo che dirci comunque soddisfatti. I numeri hanno superato le nostre aspettative, così come la risposta da parte della popolazione. Abbiamo pubblicizzato i servizi ma a dare fiducia sono tutte quelle persone che ci hanno conosciuto tramite il passaparola. Questo significa che gli utenti sono stati contenti».

Buon numero di tesserati

A oggi, i tesserati di Appiano Gentile sono 48, di cui 36 donne e 12 uomini. Da rimarcare, poi, non solo i trasporti con l’auto di servizio ma anche l’assistenza nel disbrigo delle pratiche: dalla primavera dell’anno scorso sono stati attivati 60 Spid e 130 cittadini hanno ricevuto consulenze di vario tipo.

"Offriamo servizi diversi, da quelli singoli ad altri di tipo continuativo - prosegue Pravettoni Farinelli - C’era necessità di trasporti e accompagnamento per persone, principalmente anziane o non autosufficienti nella deambulazione, verso ospedali, case di cura, ambulatori e centri di riabilitazione. Allo stesso modo, il nostro ufficio offre consulenza in loco per il disbrigo di pratiche. Bene la digitalizzazione, ma non tutti sono in grado di districarsi nell’uso delle nuove tecnologie: anche fare lo Spid può essere un problema, così come il cambio del medico. Ecco, noi interveniamo anche in questi ambiti".

Il Comune ha rinnovato la convenzione

Servizio prezioso, suggellato dal rinnovo della convenzione sino alla fine del mandato di Rusconi e della sua squadra, ovvero il 2027. Lo sportello, nella Sala Nivera, all’interno del chiostro di Villa Rosnati, è aperto ogni lunedì e ogni giovedì, dalle 10 alle 12. Tutti i giorni, fino al venerdì, invece, è possibile telefonare, al numero 331-3101575, per informazioni o richiesta di appuntamenti. E-mail: appianogentile@sportellopac.it.