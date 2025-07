"Auto e moto a tutta velocità, ora basta": cittadini formano un comitato

sormanesi esasperati

Ormai a ogni giorno e ad ogni ora, assistiamo impotenti al passaggio di auto e moto ad alta velocità sulla strada provinciale".

Troppe auto che corrono a tutta velocità a Sormano: i cittadini sono esasperati e formano un comitato.

"Incoscienti che mettono in pericolo"

"Ormai a ogni giorno e ad ogni ora, assistiamo impotenti al passaggio di auto e moto ad alta velocità sulla strada provinciale che sale da Asso a Zelbio - è il messaggio dei promotori del comitato - Ognuno di noi ha provato, con spavento, a incrociare questi incoscienti che mettono in pericolo la propria sicurezza e quella degli altri. Si esce di casa con la preoccupazione di incontrare qualche gruppo di moto o auto che passa a velocità elevata, frequentemente contromano senza alcuna attenzione per l’incolumità degli altri utenti della strada".

L’ultimo sinistro è avvenuto poco meno di un mese fa, in via Monti di Sera in prossimità di una curva: un motociclista ha perso il controllo della sua due ruote ed è finito contro un’auto che giungeva dal senso opposto, da Asso verso Sormano. Nessuna vittima, ma l’ennesimo incidente in quella zona nel giro di pochi mesi.

Riunione del comitato lunedì

Nemmeno le Forze dell’ordine e il Comune di Sormano riuscirebbero a tenere testa a queste persone che spesso si organizzano con tanto di "pali" pronti ad avvisare gli amici nel momento in cui dovessero avvicinarsi le Forze dell’ordine.

"E’ ora di dire basta. Da marzo a oggi numerosi incidenti hanno funestato le nostre giornate con interventi dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. Fortunatamente ci sono stati solo feriti, ma negli ultimi cinque anni tre persone sono morte per incidenti sulla Sp44. Cosa si aspetta ancora?".

Da qui la proposta di creare un comitato che si faccia portavoce del problema presso gli enti preposti: lunedì 7 luglio ci sarà una riunione aperta a tutti i cittadini che volessero partecipare o avere maggiori informazioni sulla questione, alle 21 al centro civico comunale.