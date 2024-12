Avanti tutta per la riqualificazione degli spogliatoi al centro sportivo "Mario Briccola"

Un passo avanti verso la riqualificazione del centro sportivo comunale di Olgiate Comasco , in località Pineta.

L'esigenza di intervenire

Il Comune di Olgiate Comasco è proprietario del centro sportivo sito in via Don Sterlocchi, sul quale sorgono una piscina, una pista da Bmx, una pista da ciclocross e un’ampia zona dedicata al gioco del calcio. Sono quattro i campi (due a 11 giocatori, uno a 7 giocatori, uno a 5 giocatori), il tutto inserito in un parco urbano aperto al pubblico. I tre campi da calcio sono stati recentemente riqualificati con superficie in erba sintetica e nuova illuminazione, con lo scopo di migliorare la qualità del centro sportivo. Gli spogliatoi, vetusti, ormai in condizioni di precarietà, necessitano da tempo un intervento di riqualificazione. E in primis per il sindaco Simone Moretti, che ha fortemente creduto nella riqualificazione del centro sportivo, mettere mano agli spogliatoi e alle docce è una priorità.

Le migliorie già realizzate dal gestore

A proprie spese, il gestore ha già provveduto con la riqualificazione della centrale termica, l’installazione di un impianto fotovoltaico e la realizzazione di un nuovo bar, nell’ambito della convenzione di gestione. Ora l’Amministrazione Comunale intende procedere con l’ammodernamento degli spogliatoi destinati al gioco del calcio. E il primo passo concreto è l'iter per l'assegnazione di un incarico professionale per la redazione del progetto che comprende una prima fase di redazione delle alternative progettuali, la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in sede di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori.

Le opere e le stime di spesa

Sono previste opere edilizie per 130.000 euro, interventi sugli impianti elettrici per 30.000 euro e sugli impianti meccanici/idraulici per 40.000 euro. Il Comune ha quindi approvato, con determina dirigenziale, i documenti relativi all’incarico di progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori per l’ammodernamento degli spogliatoi del centro sportivo "Mario Briccola" in località Pineta. Quindi, per l’affidamento del servizio in oggetto, è stata indetta una procedura mediante affidamento diretto con il criterio del miglio prezzo, ponendo a base di gara la somma di 43.581,54 euro, oltre alla somma per la cassa professionale (4%) e Iva 22%, per un totale di 55.296,26 euro.