Borse di studio, bando aperto per gli studenti meritevoli

Un riconoscimento in denaro riservato agli alunni più bravi di Appiano Gentile, aperto il bando per le borse di studio.

Borse di studio, bando aperto

L’Amministrazione intende premiare gli studenti meritevoli iscritti alla scuola media, alle superiori o all’università. Chi fosse interessato potrà trovare, sul sito del Comune, tutte le informazioni riguardanti i requisiti. Ai beneficiari è destinato un contributo di 100 euro per la licenza media, di 200 euro per il diploma superiore e di 300 euro per la laurea triennale o specialistica. Le domande dovranno essere presentate, entro il primo dicembre, collegandosi al sito internet del Comune.

I requisiti

• Residenza nel comune di Appiano Gentile nel periodo di apertura del presente bando;

• Aver terminato il ciclo di studi nell’anno scolastico 2024/2025 (saranno ritenute valide anche le

candidature di studenti che hanno discusso la tesi nel periodo novembre-dicembre 2024 e che

non hanno potuto presentare la propria candidatura entro il 15 novembre 2024) avendo

conseguito la seguente votazione: diploma Scuola Secondaria di primo grado (media) con votazione 10/10, diploma di scuola secondaria con votazione 100/100, attestato di qualifica professionale con votazione 100/100, laurea triennale o specialistica con votazione 110/110.