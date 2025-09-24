“Bucare lo schermo”, dibattito con lo psicoanalista Roberto Pozzetti

“Bucare lo schermo”, dibattito sui pro e i contro del digitale in età evolutiva.

“Bucare lo schermo”, la serata

Appuntamento di formazione e confronto domani sera, giovedì 25 settembre, nella Sala consiliare di Appiano Gentile, nel Municipio di Villa Rosnati. Il dibattito sul tema è previsto a partire dalle 20.45. Sarà animato da Roberto Pozzetti, psicoanalista e professore a contratto di Psicologia sociale all’Università dell’Insubria, e dalla scrittrice Miriam Ballerini. L’autore del libro “Bucare lo schermo. Psicoanalisi e oggetti digitali” parlerà dei nativi digitali.

Pro e contro della digitalizzazione

Il focus sarà proprio questo: i nativi digitali, infatti, sono sempre più immersi nel mondo di internet tra videogiochi, social network e chat. La domanda alla base sarà la seguente: “Quando si tratta di preziosa opportunità e quando di dipendenza?”.