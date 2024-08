Buon compleanno Poesia! La passeggiata sotto le stelle

Nell'ambito del progetto "Promuoviamo la meraviglia", realizzato dai Comuni e biblioteche di Fino Mornasco e Casnate con Bernate, con il sostegno di Fondazione Cariplo, l'associazione "Sentiero dei Sogni" invita la cittadinanza alla passeggiata creativa "Buon compleanno, poesia! Passeggiata sotto le stelle" di giovedì 29 agosto.

Il percorso

In occasione dell'800° anniversario della nascita della poesia in lingua italiana – nel 1224 Francesco d’Assisi scrisse il «Cantico di frate sole» – si propone un duplice cammino di riscoperta della tradizione letteraria italiana e del Parco della Brughiera Briantea, in un'area verde compresa tra Fino e Casnate. Il percorso ad anello in piano è di quattro chilometri tra la Valle Mulini e i boschi che costeggiano il Rio Acquanegra con quattro soste dedicate a narrazione e letture, tra cui una al laghetto di Casnate aperto per l'occasione. Il ritrovo sarà alle 20 presso il parcheggio della stazione ferroviaria di Cucciago mentre la fine del percorso è prevista verso le 23 allo stesso punto da cui si è partiti.

Poeti ed esperti condurranno le letture e la passeggiata

Condurrà la passeggiata Pietro Berra, giornalista, poeta e presidente di «Sentiero dei Sogni», invece le letture saranno a cura dei lettori delle biblioteche dei due paesi e dei poeti Antonio Laneve, Barbara Rabita e Mirna Ortiz. Inoltre, interverrà Raffaele Introzzi, esperto di storia locale.

Tutti i partecipanti che lo desiderano sono invitati a portare una poesia – rigorosamente di autori italiani – da condividere durante la passeggiata. La partecipazione è libera, ma ci si deve iscrivere obbligatoriamente al link http://compleannopoesia.eventbrite.it .