Videosorveglianza: oltre seicentomila euro per otto Comuni del Comasco dal Viminale

Oltre seicentomila euro per otto Comuni del Comasco per videosorveglianza e tre milioni per Lombardia. Lo ha comunicato con una nota il sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni.

Lo stanziamento dal Viminale

“Grazie al contributo di oltre seicentomila euro in favore di otto Comuni della provincia di Como, ricompresi nella graduatoria definitiva del Ministero dell’Interno per il finanziamento dei fondi dedicati alla realizzazione di impianti di videosorveglianza, ancora una volta dal Viminale e dal ministro Piantedosi un segnale di grande attenzione alle esigenze di sicurezza della nostra comunità". Ad affermarlo è stato Molteni, che poi ha specificato anche i singoli stanziamenti.

I contributi ai singoli Comuni

"I Comuni della provincia lariana - ha proseguito Molteni - che beneficeranno delle sovvenzioni sono quelli di Fino Mornasco, a cui saranno erogati 31.033,90 euro, Brienno (17.335,50), Cirimido (99.999,60 euro), Novedrate (74.000 euro), Capiago Intimiano (80.385,80 euro), Cucciago (95.000 euro), Appiano Gentile (127.486,50 euro) e Pognana Lario (97.000 euro). Con lo stesso bando, ad altri 38 Comuni, unioni e associazioni di enti locali lombardi, saranno erogati oltre tre milioni di euro per l’ulteriore dotazione di impianti di videosorveglianza. La videosorveglianza si conferma uno straordinario strumento di prevenzione generale, di deterrenza e di contrasto alla criminalità predatoria e al degrado sociale a disposizione e a beneficio dei Comuni e delle comunità locali in una logica di sicurezza urbana e integrata per migliorare i livelli di protezione dei cittadini e di vivibilità delle città. Siamo già al lavoro per mettere a disposizione di altre Amministrazioni locali che li richiederanno, ulteriori fondi per garantire una maggiore e più diffusa sicurezza territoriale”.