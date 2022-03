nuovo responsabile

E' nel Corpo dal 1997, dopo aver fatto la leva.

Venticinque anni di servizio per il territorio e ora guida dei Vigili del fuoco appianesi. Passaggio di testimone all’interno del distaccamento: dopo il congedo, per sopraggiunti limiti di età, di Mario Corti, le redini sono passate nelle mani di Federico Girola, 47 anni, volontario da gennaio 1997. Prima la leva nel Corpo dei Vigili del Fuoco, poi la scelta di diventare volontario.

Cambio della guardia nei Vigili del Fuoco di Appiano: Girola guida il distaccamento

"Per me Mario e Franco (Salin, altro storico responsabile, Ndr) sono stati dei fari cui mi sono sempre ispirato - esordisce - Se penso che, da febbraio, sto ricoprendo lo stesso loro ruolo quasi non ci credo. Non penso sarò in grado di fare tutto quello che hanno fatto in passato".

