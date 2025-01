Cambio in Giunta, Sara Panada rassegna le dimissioni da assessore

Cambio all’interno della Giunta comunale di Appiano Gentile.

Le dimissioni di Panada

Sara Panada, assessore alle Politiche per le famiglie, Asilo nido, Commercio e Agricoltura ha rassegnato le dimissioni per motivi personali. Rimarrà comunque all’interno della maggioranza come consigliere con delega all’Asilo nido.

L'ingresso di Pagani

Al suo posto ci sarà Fulvia Pagani che, quindi, passerà da consigliere ad assessore alla Pubblica istruzione. "Grazie a Sara per l’ottimo lavoro svolto in questi anni - interviene il sindaco Fabrizio Rusconi - E grazie a Fulvia per aver accettato questo ulteriore incarico".