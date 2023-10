Domenica, 5 novembre 2023 alle 15.30 a Cantù, in piazza Garibaldi 17 si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’Informagiovani Cantù: il primo step del progetto per la riqualificazione dell'ex fermata del tram.

Cantù, domenica l'inaugurazione dell'Informagiovani all'ex fermata del tram

“Ringraziamo Regione Lombardia che ha scelto di finanziare il progetto 'Start Up – Giovani protagonisti del domani', con il quale i Comuni dell’ambito e gli enti del privato sociale nostri partner vogliono promuovere un nuovo sguardo di attenzione e aprire un dialogo virtuoso con i giovani. L’Informagiovani di Ambito, sito in Cantù, sarà il centro nevralgico di questa attività di conoscenza e orientamento, che andrà a realizzarsi anche in modo diffuso nei Comuni: operatori dedicati, lavoreranno con i ragazzi e le ragazze per favorire il loro protagonismo nella realizzazione di iniziative di loro interesse. L’auspicio è di andare a costituire un Tavolo Politiche Giovanili di Ambito, che veda la partecipazione attiva dei vari stakeholder del territorio, compresi i giovani" ha commentato Gianpaolo Folcio, direttore Azienda Speciale Consortile Galliano, ente capofila di progetto.

L'Informagiovani è un progetto ambizioso dedicato all'empowerment dei giovani, con l’obiettivo di fornire loro uno spazio per accedere a informazioni cruciali su opportunità educative, formative e lavorative. Il nuovo servizio opererà in diverse aree di attività: orientamento in ambito scolastico e professionale, animazione sociale, cittadinanza attiva e rete territoriale, promozione delle iniziative in ambito europeo.

L’iniziativa rientra nel progetto Start Up - Giovani protagonisti del domani finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia. Partner di progetto sono Azienda Speciale Consortile Galliano (capofila), Mondovisione, CSV Insubria, Progetto Sociale, ARCI Circolo Mirabello, Istituto Immacolata Concezione, Comune di Cantù, Comune di Capiago Intimiano, Comune di Cermenate, Comune di Cucciago, Comune di Figino Serenza, Comune di Novedrate.