amministrazione

Per chi ha fatto frequentare ai propri figli minore il centro estivo comunale la scorsa estate.

Canzo, pronto il contributo straordinario per le famiglie che hanno mandato i figli al centro estivo.

Canzo, pronto il contributo straordinario per le famiglie che hanno mandato i figli al centro estivo

Impegno dall'amministrazione comunale canzese nel sostenere le famiglie, soprattutto in un periodo in cui le spese sono tante e il Covid ha messo in difficoltà non pochi nuclei familiari. Per questo motivo il Comune ha deciso di rendere disponibile un contributo straordinario a parziale rimborso della frequenza presso i centri estivi del territorio organizzati nel corso dell’estate 2021 in conformità ai protocolli di sicurezza per il contenimento del contagio da Covid-19 e rivolti alla fascia di età 0/17 anni. L’ammontare delle somme disponibili per l’erogazione del contributo è pari a € 9.358,13.

Sono beneficiari del contributo i nuclei famigliari che, alla data di presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, in possesso di regolare titolo di soggiorno;

- residenza anagrafica nel Comune di Canzo del richiedente (genitore del/i minore/i) e del/dei minore/i per il/i quale/i si richiede il contributo;

- certificazione ISEE – Anno 2021 fino ad un massimo di €. 25.000,00.

Il contributo economico è pertanto destinato a copertura totale o parziale delle spese sostenute e documentate dai nuclei familiari per la partecipazione ai centri estivi anno 2021 per bambino/i ragazzo/i residente/i nel Comune di Canzo fino ad un massimo di €. 500,00 a famiglia. Il contributo concesso sarà effettivamente erogato in base alla reale frequenza documentata e al pagamento della/e relativa/e retta/e (fattura/e –ricevuta/e fiscale/i).

Le famiglie interessate possono presentare domanda dal 03/01/2022 al 20/01/2022 – ore 12,00 nelle seguenti modalità:

a) on line, via posta elettronica all’indirizzo: servizisociali@comune.canzo.co.it utilizzando il modulo che verrà reso disponibile sul portale web del Comune di Canzo;

b) cartacea, ritirando il modello presso l’ufficio servizio sociali/istruzione negli orari di apertura al pubblico.