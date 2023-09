Capiago Intimiano: grande successo per l'Escape Room Cittadina

Ha ottenuto un grandissimo successo "Ariberto, Escape Room Cittadina": l’iniziativa ludico-culturale che si è svolta durante la Festa Pop a Capiago Intimiano lo scorso sabato 23 settembre. L’evento ha visto la partecipazione di 18 gruppi (composti da almeno 3 persone e un massimo di 5). Le squadre sono partite dalla cooperativa Il Gabbiano e, utilizzando un’applicazione che hanno scaricato sul cellullare, hanno provato a superare una serie di prove che li ha condotti in diverse zone del territorio comunale.

Premiati i tre gruppi più veloci

Al primo posto si sono classificati i “Chialafelu”, che hanno impiegato 88 minuti per terminare il gioco; al secondo posto i “Gummy Bears” con 111,5 e al terzo posto gli “stitch” con 113 minuti. I primi tre classificati hanno ottenuto rispettivamente un buono da 100€, 50€ e 30€ da spendere in cibo durante la stessa festa pop.

Questa escape room digitale è stata l’ultima attività del progetto “Generazione 22070”, che ha visto come partner il Comune di Capiago Intimiano, Mondovisione, Questa Generazione, Festa Pop, Talent Pledge. L’obiettivo dell’evento era quello di far conoscere ai giovani il territorio di Capiago Intimiano, educando le nuove generazioni alla bellezza del territorio in cui vivono e di cui spesso hanno una percezione limitata. Nell'organizzazione e nella gestione dell'attività sono stati coinvolti i giovani di Capiago che, nel mese di luglio, sono stati formati tramite un percorso di Peer Education legato alle soft skills.