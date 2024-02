Carnevale Canturino a pagamento per i disabili, il sindaco: "Sensibilità violata". Gli Eagles pronti a rimborsare

Il biglietto a 5 euro che i disabili avrebbero dovuto pagare (fino a questa mattina) per entrare a vedere il Carnevale di Cantù che andrà in scena domani, 4 febbraio 2024, ha creato un gran polverone, tanto da scomodare perfino il sindaco Alice Galbiati, che ha deciso di prendere nettamente le distanze dalla scelta (su cui è stato fatto dietrofront, biglietto a un euro) dell'assocazione che organizza da 98 anni la manifestazione.

Ed effettivamente il passo indietro è stato fatto: solo un euro sarà richiesto alle persone con disabilità. "Il presidente, pur comprendendo l’errore, sostiene che non è possibile tornare alla gratuità per ragioni legate al conteggio degli accessi. Il costo dell’ingresso è stato dunque portato a un euro, come per i bambini - ha aggiunto la prima cittadina - A nome dell’Amministrazione invito tuttavia il presidente a verificare che davvero non vi sia possibilità alcuna di emettere biglietti a titolo gratuito per garantire la conta delle presenze. Pur riconoscendo l’autonomia dell’associazione Carnevale Canturino, ritengo sia doveroso intervenire per ristabilire quella sensibilità che stamattina ho sentito violata".

"Ho appreso questa mattina la decisione dell’associazione Carnevale Canturino di far pagare ai disabili l’ingresso alle sfilate. Una decisione non condivisibile per la nostra Amministrazione, da sempre impegnata in politiche a sostegno della disabilità - ha commentato il sindaco Alice Galbiati , quota Lega, che a Roma proprio attraverso la comasca Alessandra Locatelli esprime il ministro per le Disabilità - Ho contattato personalmente il presidente dell’associazione, Fabio Frigerio , chiedendogli di fare un passo indietro".

La città nel frattempo si muove. O almeno lo fanno i tifosi della Pallacanestro Cantù. Gli Eagles infatti, da sempre sensibili alla tematica della disabilità con iniziative di raccolte fondi, hanno deciso di fare un passo concreto in più.

"Pur non volendo entrare nel merito della decisione presa dall’organizzazione che chiaramente non condividiamo e fatichiamo a comprendere, come è nostro solito non solo buttiamo una provocazione, ma rilanciamo. La nostra speranza è che chi di dovere ritorni sui propri passi rispetto a una decisione che sembra uno scherzo di Carnevale di cattivo gusto - si legge in una nota degli Eagles - Qualora ciò non dovesse avvenire Eagles Cantù 1990 e Pesi Massimi Como, con orgoglio, ma anche a malincuore rispetto alla situazione che si è venuta a creare, metteranno sul piatto un contributo concreto per garantire a più persone disabili possibile di partecipare alla festa".

E spiegano l'iniziativa: "I primi 100 disabili che saranno costretti ad acquistare il biglietto potranno contattarci tramite i soliti canali per ricevere il nostro contributo. Nel frattempo ricordiamo che, anche se non esistono norme di legge che regolano gli ingressi a manifestazioni per le persone disabili, essere dalla parte dei più deboli è un dovere di tutti e noi non esiteremo mai a dare voce a chi non ne può avere".