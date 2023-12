Casa del Basket a Cantù Next. Paparelli: "Ora apriamo il cantiere"

L'ufficialità è arrivata ieri, martedì 12 dicembre 2023: la Provincia di Como, in qualità di stazione appaltante, ha aggiudicato l’affidamento per la progettazione, realizzazione e gestione della Casa del Basket, il palazzetto polifunzionale che sarà la nuova casa della Pallacanestro Cantù. Ad aggiudicarsi il progetto è stata Cantù Next e ora si comincerà a fare sul serio, tant'è vero che la comunicazione è stata accolta con gioia ed esultanze in quel di Cantù, nella sede di via Como.

I commenti

“Per noi – commenta il presidente di Cantù Next, Sergio Paparelli - questo è un giorno storico. Con l’aggiudicazione dell’opera finisce il lungo iter burocratico, procedurale e progettuale e inizia la seconda parte del cammino che ci porterà all’apertura del cantiere e alla realizzazione di un’opera che cambierà i destini non solo della Pallacanestro Cantù, ma dell’intero nostro territorio. Siamo dunque orgogliosi e felici di quanto compiuto e non possiamo che ringraziare tutti i nostri tecnici e collaboratori che si sono prodigati con impegno e dedizione per raggiungere questo risultato. Un pensiero grato non può che andare ai soci di Cantù Next e all’amministratore delegato, Andrea Mauri, per aver sempre creduto in questo sogno e per non essersi mai arresi di fronte agli ostacoli che un percorso così complesso e lungo inevitabilmente pone”.

“Nel progetto portiamo le nostre consolidate competenze, dimostrate in altre strategiche iniziative di edilizia sportiva – ha sottolineato Iacopo Picate, amministratore delegato di Acinque Innovazione – Ma non c’è solo un elemento tecnico, legato alla capacità di realizzare un’impiantistica che riduce al massimo le emissioni ed efficienta i consumi all’insegna della sostenibilità. Acinque mette in campo anche il radicamento di una società che è espressione diretta delle aree in cui opera: significa generare valore a beneficio dell’economia, consolidare le sinergie con gli stakeholders e rispondere alle aspettative della comunità locali. Siamo consapevoli dell’importanza che la nuova casa della pallacanestro riveste per Cantù e i canturini. È il nostro modo di stare sul territorio, come un partner volano di crescita”.

“Siamo lieti di poter supportare ancora una volta un importante progetto legato allo sviluppo del territorio nel segno dell’aggregazione - afferma Adriano De Zordi, amministratore delegato di

Bennet e continua - Da sempre Bennet ha a cuore l’implementazione di strutture e servizi che possano incontrare il volere della comunità”.

Gli fa eco Renato Isetti, responsabile di Gallerie Commerciali Bennet: “La qualità del progetto e la serietà delle persone che lo realizzeranno sono in linea con la nostra filosofia. Desideriamo continuare ad essere partner e punto di riferimento commerciale per piani di lavoro che possano arricchire il contesto sociale delle piccole e medie comunità locali in cui Gallerie Bennet e Bennet stessa hanno sempre investito”.