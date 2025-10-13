Caso striscione, non c’è “Pace”: ironia sul sindaco in tv

Ad Inverigo la vicenda legata allo striscione rimosso non può di certo dirsi conclusa. Ironia sul sindaco in tv e nuovi striscioni apparsi in paese: destinatario il primo cittadino.

Non c’è… pace

La vicenda dello striscione con la scritta “Pace” rimosso dalla scuola Don Gnocchi continua a tenere banco non solo ad Inverigo, ma in tutt’Italia. E se da un lato la questione è finita addirittura in Parlamento, con i deputati Devis Dori e Luana Zanella (Avs-Alleanza Verdi e Sinistra) che hanno depositato un’interpellanza al ministro dell’Istruzione e a quello dell’Interno, dall’altro è stata ripresa in tv. Il noto fumettista Makkok ha infatti realizzato una vignetta, mostrata nel corso del programma “Propaganda Live” in onda su ‘La7’, in cui raffigura una caricatura del sindaco reggere in mano lo striscione con scritto “Pace” che si rivolge ad una maestra e a degli alunni affermando:

“Care maestre, la scuola non indottrina i pargoli con argomenti divisivi come pace, amore e tolleranza”.

Striscione rivolto al sindaco

Oltre alle vicende nazionali, anche in paese la questione rimane aperta. Su una cancellata è apparso uno striscione rivolto al sindaco Francesco Vincenzi in cui viene espressa tutta la contrarietà della vicenda:

“Signor sindaco, faccia pace con sé stesso” il messaggio riportato sullo striscione esposto.

Poche parole, che sottolineano la contrarietà di chi le ha scritte in merito alla decisione presa dal primo cittadino.