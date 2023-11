Celebrata la Virgo Fidelis, la patrona dell’Arma dei Carabinieri

Nella mattinata di ieri, martedì 21 novembre, alla “Chiesa Parrocchiale di San Teodoro” di Cantù, è stata celebrata la Santa Messa in onore della “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza del sindaco del Comune di Cantù Alice Galbiati e di altri numerosi rappresentanti delle Amministrazioni comunali compresi nella giurisdizione della Compagnia Carabinieri di Cantù.

C'era anche il brigadiere Socci

Alla celebrazione hanno anche partecipato una rappresentanza dei militari in servizio con i loro familiari, nonché una folta rappresentanza del personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri, tra cui è stato festeggiato il 95enne Brigadiere Spartaco Socci, il più anziano dei carabinieri della zona. Come d'altronde gli era stato promesso.

Nel corso della cerimonia il S.Ten. Claudia Cangiano, ha letto la preghiera del Carabiniere, ricordando che la celebrazione della “Virgo Fidelis” risale all’8 dicembre 1949, quando Papa Pio XII promulgò il Breve Apostolico per proclamare ufficialmente la “Virgo Fidelis, Patrona dei Carabinieri”, fissando la data della ricorrenza al 21 novembre, in concomitanza della presentazione di Maria Vergine al Tempio di Gerusalemme e della Battaglia di Culqualber.

Quest’anno ricorre l’82° Anniversario dell’eroica difesa del caposaldo di Culqualber, da parte del 1° Battaglione Carabinieri e Zaptiè mobilitano, che il 21 novembre 1941, si sacrificò in una delle ultime cruente battaglie in terra d’Africa. A seguito di tale fatto d’arme, fu conferita alla Bandiera dell’Arma la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare.