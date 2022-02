costumi e divertimento

Non è mancato il fuori programma con i Vigili del Fuoco, intervenuti per una tegola pericolante.

Che spettacolo il Carnevale di Appiano Gentile: più di 500 partecipanti in piazza.

Una giornata di grande festa quella andata in scena ieri, sabato 26 febbraio 2022, ad Appiano Gentile. Il Carnevale organizzato da Eureka in piazza Libertà è stato un vero successo, con più di 500 partecipanti tra bambini e adulti, tutti rigorosamente in maschera come la festa comanda.

Stelle filanti, coriandoli, parrucche colorate e costumi divertenti hanno portato allegria tra grandi e piccini, anche grazie alla buona partecipazione dell'oratorio e del Tappeto Magico con il loro Lodobus, un pulmino con tutti i giochi da tavolo che hanno fatto divertire i bambini.

Non è mancato anche un fuori programma. I Vigili del Fuoco di Appiano Gentile sono stati chiamati a intervenire con l'autoscala in piazza per una tegola pericolante sul tetto di uno degli edifici che si affacciano sul centro storico e i bambini sono stati a bocca aperta a osservare lo spettacolare intervento. La festa si è conclusa intorno alle 17.30.

