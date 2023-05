Grande successo sin dall’apertura alle 15.30 di oggi, sabato 6 maggio 2023, per la Festa dell'Infanzia organizzata a Villa Calvi organizzata dall'Amministrazione comunale nel parco dove, a turnazione, sono transitate oltre 2mila persone.

Che spettacolo la Festa dell'Infanzia di Cantù: in 2mila a Villa Calvi

Al parco "Martiri delle Foibe" c'erano laboratori di manipolazione, lettura, pittura, percorsi motori, la speciale Pompieropoli, ma anche lo spettacolo teatrale di Luminanda "Sentier di foglia". Nel parco moltissimi stand dove ogni plesso scolastico cittadino ha potuto presentare le proprie attività.

"Questa Festa dell’Infanzia è un obiettivo raggiunto che inaugura un nuovo periodo dopo i tre anni di stop causati dalla pandemia. È stato un grande successo. Ho notato un grande entusiasmo da parte degli educatori, dei bambini e delle famiglie, che hanno partecipato numerose - ha commentato l'assessore alla Pubblica istruzione e asili nido del Comune di Cantù Isabella Girgi - Un momento di festa che ha coinvolto tutte le scuole canturine, che hanno avuto la possibilità di farsi conoscere e di entrare in contatto direttamente con il nostro territorio e le esigenze delle nostre famiglie, non solo quelle frequentanti i nostri plessi ma anche quelle interessate ad una futura iscrizione o, più semplicemente, a trascorrere del tempo di qualità". E ha aggiunto: "Per questa edizione della Festa dell’Infanzia abbiamo voluto arricchire l’offerta: non più un momento singolo, ma la conclusione di un percorso coordinato durato tutto l’anno. Come Amministrazione, l’obiettivo è quello di continuare questo percorso in ottica di miglioramento continuo per offrire un servizio sempre più articolato alle famiglie".

La giornata è stata anche l'occasione per inaugurare i lavori delle classi prime e seconde delle scuole primarie della città realizzati per il progetto “A scuola con le tradizioni”. Due le mostre dei lavori presenti a Villa Calvi: "Le tradizioni culinarie e gastronimiche del Canturino" con 13 ricette della tradizione approfondite dalle classi seconde e presentate con cartelloni e lavoretti di cartapesta e “Il dialetto, i modi di dire e le filastrocche - Sturiell de Cantuu” per la quale i bambini hanno realizzato un video.

Domani, domenica 7 maggio 2023, protagoniste al teatro Fumagalli di Vighizzolo saranno le classe terze delle primarie che presenteranno gli spettacoli conclusivi del percorso "Musiche popolari".