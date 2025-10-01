Chiesa gremita ai funerali della professoressa Colombo

Chiesa gremita ai funerali della professoressa Carmen Colombo: la cerimonia si è tenuta oggi, mercoledì 1 ottobre, a Orsenigo.

“Accompagnamo questa nostra sorella nella sua grandezza”

L’amata insegnante è scomparsa domenica a 60 anni. In tanti, questa mattina, tra amici, conoscenti, famigliari, colleghi ed ex alunni, si sono stretti intorno al marito Paolo e alle figlie Chiara, Silvia e Alice, in questo momento di grande dolore. La cerimonia è stata presieduta dal parroco don Erminio Brambilla.

“E’ sempre difficile portare all’incontro con il Signore una persona che abbiamo conosciuto – così don Erminio nell’omelia – Tanti ricordi riaffiorano alla mente, ma oggi è il momento di dire grazie a questa nostra sorella per quello che ha fatto. Il Vangelo parlava del chicco di grano caduto in terra: Carmen ha seminato tanto, in diversi momenti e luoghi, ha lasciato il segno che il Signore era accanto a lei. Uno degli ultimi ricordi che ho di lei è dei tempi del Covid: non si poteva girare ma si poteva andare in chiesa e capitava di trovarla fuori, sulla piazza, scambiarci qualche parola. Oggi potremmo dire tante altre cose ma raccogliamo quello che ha seminato e facciamone tesoro. Accompagnamola nella sua grandezza”.