La direzione provinciale dell'Inps di Como ha annunciato che, per programmati lavori di ristrutturazione, l’agenzia Inps di Cantù rimarrà chiusa dal 10 febbraio 2023 sino a completamento dei lavori.

Chiude l'Inps di Cantù per lavori: si trasferisce nella sede di Erba

Il personale della sede di Cantù verrà temporaneamente trasferito presso l’agenzia Inps di Erba, in via Alserio al civico 2. La nuova soluzione logistica garantirà la continuazione del rapporto con l’utenza senza nessuna ripercussione sulla qualità del servizio. Attraverso i servizi “gestione sportelli” e “agenda appuntamenti”, la direzione promette che si proseguirà a fornire un’assistenza capillare sul territorio.

Per un iniziale breve periodo, l’accesso ai servizi sarà effettuato con la modalità del “Ricontatto telefonico”. Successivamente, sempre presso la sede INPS di Erba, in Via Alserio 2, sarà riattivato il servizio in presenza, attraverso il Front-Office.