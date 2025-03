Cinquant’anni di "Cam", mostra insieme

Il "Cam" appianese in vetrina per cinquant’anni da incorniciare.

La mostra del "Cam"

Non la si potrà di certo perdere la due giorni organizzata dalla storica associazione guidata dal presidente Mario Pagani. L’appuntamento da segnare assolutamente in agenda è quello calendarizzato per oggi, sabato 8 marzo, e domani. Sarà un’iniziativa - mostra a tutto tondo - che metterà in luce non solo l’attività del sodalizio, portata avanti dal 1975, ma anche lo spirito che ha sempre contraddistinto i numerosi soci. Alla base, ovviamente, l’amore per la montagna, per le vette, per le escursioni ma anche per le passeggiate e la scoperta del territorio.

Esposizione di cimeli storici

Ci sarà tutto questo e molto di più nell’esposizione-ricordo allestita negli spazi offerti dalla sala polifunzionale "Adolfo Wildt", all’interno della struttura comunale di piazza Libertà. Emblematico il titolo: "50 anni insieme al Cam" e non basterebbe aggiungere altro. I soci accoglieranno i presenti accompagnandoli attraverso un viaggio nel tempo. In mostra le immancabili fotografie che, sin dalla fondazione, certificano le uscite. Poi, le diapositive e non solo. Saranno presenti la macchina da scrivere utilizzata per le comunicazioni, il ciclostile e numerosi oggetti legati al mondo della montagna messi a disposizione proprio dai volontari. La mostra è visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 nella giornata odierna. Domani dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.