Coccinella d'Argento a Grandate: il premio a Emanuele, salvò un bimbo dal soffocamento

E' stata una mattinata di premiazioni quella andata in scena oggi, domenica 7 gennaio 2024, al salone dell’area feste al campo basket di Grandate. A partire dalle 11.30 infatti in via Manzoni non solo sono state consegnate le tradizionali Coccinelle d’argento dell’associazione Grandate il mio paese, ma il Comitato Gemellaggio Grandate - Pocé sur cisse ha premiato anche chi ha realizzato le corone natalizie più belle nell’ambito del concorso promosso per abbellire il paese durante il periodo delle feste di fine anno.

Coccinella d'Argento consegnata a Grandate

La benemerenza dell'associazione Grandate il mio paese vuole premiare ormai da 14 anni chi si é distinto nell’arco dell'anno per un gesto o un traguardo raggiunto portando alto il nome di Grandate in Italia e nel mondo, come ha ricordato il presidente del sodalizio Daniele Badá.

Quest'anno il premio é andato ex aequo a Emanuele Donghi, panettiere dell'Iper di Grandate che il 25 settembre scorso salvò un bimbo di 2 anni dal soffocamento a causa di una caramella, e a Marcella Bergamini, che in estate ha accompagnato in tandem in tour per l'Italia una ragazza non vedente.

"Emanuele ci ha spiegato che non sente di aver fatto qualcosa per cui essere premiato e quindi non é presente - ha spiegato il fondatore del sodalizio Dario Lucca - Così abbiamo ritenuto di consegnare il premio al piccolo William e alla sua famiglia". A ritirare la pergamena la mamma, Stefania D'Alicandri che ha sottolineato: "Lui con il suo gesto mi ha permesso di vivere ancora oggi il mio bambino. É il suo angelo custode".

Menzione speciale per gli altri finalisti: la giovane pallavolista Valentina Cantaluppi che milita in A2, lo chef Roberto Godi scelto quest'anno da Algida per dare vita al tradizionale cornetto estivo con una sua ricetta, la donatrice Avis Cinzia Giori che ha raggiunto il traguardo delle 100 donazioni e ha ricevuto la Benemerenza Smeraldo dall’associazione di donatori di sangue e infine la centenaria grandatese Jolanda Testoni che nell’anno appena terminato, il 24 dicembre, ha spento le 100 candeline.

Le migliori corone di Natale

Per quel che riguarda invece il premio alle migliori corone di Natale, tra la trentina di decorazioni pervenute in gara ed esposte durante le feste è stata scelta dalla giuria del concorso per l’assegnazione del primo premio quella realizzata da Michela Toffanin.

Durante la cerimonia di premiazione, sono state esposte le foto di tutte le corone realizzate dai grandatesi che si sono messi in gioco realizzando le decorazioni natalizie e a tutti i partecipanti al concorso è stato consegnato un piccolo omaggio e la foto della propria decorazione.